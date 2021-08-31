مشروع تحت الإنجاز.. «موتور سيتي فيوز».. مشروع يجسد «المجتمعات السكنية المتكاملة»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يكتسب مشروع «موتور سيتي فيوز» أهمية خاصة كونه قائماً على مفهوم «المجتمعات السكنية المتكاملة»، ومن المتوقع البدء بالعمليات الإنشائية في نهاية العام الجاري.

يطل «موتور سيتي فيوز» على مضمار السباق بإجمالي مساحة طابقية تقارب 857 ألفاً و184 قدماً مربعة.

ويضم المشروع 880 وحدة سكنية. وتتوزع الشقق على ثلاثة أبنية بسبعة طوابق مخدومة بمناطق ترفيهية مخصصة للسكان.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الاتحاد العقارية»، خليفة حسن الحمادي، إن أهمية «موتور سيتي فيوز»، تكمن في كونه تجسيداً حقيقياً لمفهومنا المبتكر الذي يوفر أسلوب حياة متكاملاً يرقى إلى مستوى تطلعات الباحثين عن وحدات عقارية متفردة.

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