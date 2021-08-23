«جامعة الإمارات» تكشف عن جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «جامعة الإمارات»، التي تشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي» عبر جناح خاص بها، عن تصميم واجهة الجناح المميز، والمستوحى من فكرة «جامعة المستقبل» المنبثقة عن توجّه جديد في مجال التعليم العالي، يركز على تجهيز الجيل الصاعد لتخطي تحدي البطالة، من خلال تحويل الشباب من باحثين عن عمل إلى صناع لفرص العمل، عبر برنامج المستكشفين ومعهد المستقبل (IoF) ضمن أهدافه الرئيسة.

وتستعرض الواجهة الرئيسة للجناح، صورة مميزة من ناحية بصرية مثبتة على اللوحة العلوية، تتضمن ثلاثة مستكشفين مغامرين يسيرون في الصحراء العربية، بحثاً عن الفرص الدفينة التي لم يتم اكتشافها بعد، والإبداع، والتعليم المبني على الفكر والمنطق، أو بعبارة أكثر عمقاً: «اكتشف، كن، وشارك في الإنشاء» سعياً نحو النجوم.

وتعاون فريق «TODO» مع فريق جامعة الإمارات، المسؤول عن جناح الجامعة في معرض «إكسبو»، لتصميم العمل الفني الرئيس، الذي يعبّر عن الرواية الرمزية لبرنامج المستكشفين، وهي إعادة تصوّر الإمكانات المتاحة أمام البشرية، مع خوض مغامرة جريئة تتضمن بناء مستعمرة بشرية على سطح المريخ والمحافظة عليها. ويرمز الكوكب الأحمر هنا إلى فرصة البشرية للبدء من جديد، والحصول على مصدر جديد للأفكار المبتكرة في التعامل مع مشكلات الكرة الأرضية الأكثر صعوبة وتعقيداً، أما الصحراء العربية فتعكس بيئة دولة الإمارات المحلية القيمة.

أما المستكشفون فيرمزون إلى مواجهة تحدي البطالة من خلال سعيهم نحو النجوم، بهدف تخطي تحدي بطالة 100 مليون نجم مضيء في العالم العربي وما وراءه، حيث تتمحور مهمة جامعة المستقبل الرئيسة حول إطلاق صناع لفرص العمل، وليس باحثين عنها.

وبهذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لجناح جامعة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، الدكتورة نهال شيبراك: «تعكس الواجهة فلسفة جامعة الإمارات وتوجهها، فهي متجذرة في أعماق تراث الدولة الثقافي والطبيعي، إلا أنها تسعى نحو تحقيق مستقبل أفضل للبشرية، وتعد خطة الإمارات لاستيطان المريخ بحلول عام 2117، أفضل الرؤى التي يمكن زرعها في الشباب الشغوفين بالعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، وقد بدأ مستكشفونا بالفعل التفكير في العناصر الأساسية المكونة (لمدينة الحكمة)، التي ستمهد الطريق أمام الشباب لبذل خطى متعددة الاتجاهات، نحو الابتكار وبث الحياة في هذه المستعمرة البشرية على سطح المريخ، بينما يعيدون تصور الحياة على الأرض».

من جانبها، قالت مديرة جناح «جامعة الإمارات» في «إكسبو 2020 دبي»، الدكتورة ساحرة بليبلة: «يسعدنا الكشف عن غلاف الواجهة المستوحى من طبيعة دولة الإمارات وثقافتها، ورحلة جناح جامعة الإمارات الرمزية التي تعكس روح المغامرة لدى المستكشفين، حيث يجسد تصميم غلاف الواجهة، هدف المستكشفين من رحلتهم عبر صحاريهم المستقبلية، وهو التوصل إلى الإلهام النابع من السماء المتلألئة ليصبحوا، أفضل على المستوى الفردي وليمنحوا الجميع فرصاً لحياة أفضل».

وسيتم افتتاح الجناح أمام الزوار ابتداءً من الأول من أكتوبر 2021.

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