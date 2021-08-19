«بيور سلمون» تؤسّس مقرها العالمي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف بيان صدر، أمس، أن شركة «بيور سلمون» العالمية المتخصصة في تربية الأحياء المائية على الأرض، دخلت في شراكة مع «مكتب أبوظبي للاستثمار»، للاستفادة من الحوافز المالية وغير المالية التي يوفرها المكتب، لتوسيع جهودها الرامية لتحقيق الاستدامة الغذائية المحلية، بالاستفادة من تقنياتها المبتكرة والمثبتة لاستزراع أسماك السلمون.

ووفقاً للبيان، فإن هذه الشراكة تعدّ جزءاً من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، الذي تبلغ قيمته ملياري درهم، ويهدف إلى تقديم الدعم للشركات المتميزة والقائمة على الابتكار، لتمكينها من تحقيق النجاح والازدهار العالمي طويل الأمد لأعمالها، انطلاقاً من إمارة أبوظبي.

حلول مبتكرة

وقال المدير العام لـ«مكتب أبوظبي للاستثمار»، الدكتور طارق بن هندي، إن التكنولوجيا المميزة لشركة «بيور سلمون» ستسهم في توسيع قدرات تربية الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، كما ستسهم في تأسيس مركز مهم لنشر الحلول الزراعية الجديدة والمبتكرة.

وأكد التزام «مكتب أبوظبي للاستثمار» بتوفير كل الدعم للشركات التي تتماشى مع مهمته، المتمثلة في دفع عجلة الابداع والابتكار على مستوى المنطقة والعالم.

من جهتها، قالت الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، إن هيئة البيئة في أبوظبي عمدت في عام 2019 إلى إطلاق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، التي تهدف من خلال إحدى مبادراتها الرئيسة إلى تشجيع الاستثمار الاقتصادي في القطاع، وبالتالي تخفيف الضغط على مصايد الأسماك التي تعرّضت للاستغلال المفرط في الدولة، فضلاً عن توفير فرص عمل هادفة للمواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، عبر توفير منتجات بحرية آمنة وصحية وعالية الجودة.

وأضاف: «يسعدنا للغاية أن نرحب بمشروع (بيور سلمون) في أبوظبي، ونتطلع قدماً إلى الاحتفاء بتأثيره الإيجابي والمستدام على قطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة».

«بيور سلمون»

في السياق نفسه، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «شركة 8F لإدارة الأصول» عضو مجلس إدارة شركة «بيور سلمون»، ستيفان فروز، إن إنشاء المقر العالمي للشركة في إمارة أبوظبي سيسهم في تكوين فريق عمل محلي قادر على تطوير الحلول الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في هذا المجال.

وتابع: «بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، ستتقدم (بيور سلمون) نحو هدفها المتمثل في تزويد المنطقة بالبروتينات المغذية والصحية والمنتجة محلياً».

إدارة الإنتاج

يعمل المقر الرئيس للشركة في أبوظبي على إدارة مرافق الإنتاج العالمية الرئيسة للشركة في بولندا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا. وستتمكن «بيور سلمون» من توظيف نخبة من الكفاءات العالمية، وتوسيع عملياتها بالتزامن مع تطلعاتها لأن تصبح أكبر منتج عالمي مستدام لأسماك السلمون، بإنتاج يبلغ 260 ألف طن سنوياً.

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