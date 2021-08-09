%35 نمواً في الشركات الجديدة بمنطقة «عجمان الحرة» خلال النصف الأول

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

سجّلت «منطقة عجمان الحرّة» نمواً ملموساً بمعدل 35% في عدد الشركات الجديدة المسجلة لديها، خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020، وذلك استكمالاً للأداء التشغيلي القوي المستمر، في ظل تنامي ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار بالآفاق الواعدة والمقوّمات التنافسية لإمارة عجمان. وكشفت نتائج الأداء عن وصول إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجّلة في المنطقة الحرة إلى 867 شركة جديدة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقارنةً بـ567 شركة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ونجحت منطقة عجمان الحرة في الحفاظ على موقعها الريادي كبيئة جاذبة لكبرى الشركات الطبية والمؤسسات المتخصصة بقطاع الرعاية الصحية، مسجّلةً نمواً بنسبة 84% في عدد الشركات الجديدة المسجلة ضمن القطاع الصحي، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعزى النمو اللافت بالدرجة الأولى إلى المزايا التنافسية المتاحة، لاسيما الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطوّرة والمرافق الحيوية الحديثة.

وواصل قطاع التكنولوجيا ضمن المنطقة الحرة مسيرة النمو المطرد محققاً نسبة 26%، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل خطوة متقدمة على درب ترسيخ حضور إمارة عجمان مسهماً بارزاً في الارتقاء بالبنية التكنولوجية المتطورة، وتوظيف وتسخير التقنيات المتقدمة في خدمة خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات.

وتوفر المنطقة الحرة التسهيلات اللازمة للشركات العاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، الذي حقق نسبة 11% نتيجة الدعم المستمر لتحفيز واستقطاب الاستثمارات ذات الصلة، للاستفادة من الفرص المتاحة في إمارة عجمان، التي تمثل بوابة مثالية للتوسع ودخول أسواق نمو جديدة.

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