تحسن صافي أرباح «إشراق» بنسبة 167% للنصف الأول

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت إشراق للاستثمار «إشراق» أو «الشركة»، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2021. وبلغ صافي أرباح الشركة لهذه الفترة 17.95 مليون درهم، بزيادة قدرها 167.25% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة لجائحة «كوفيد-19»، سجلت «إشراق» دخلاً تشغيلياً بواقع 10.20 ملايين درهم في النصف الأول من العام الجاري، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 9.58% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الشركة أيضاً مكاسب بقيمة 15.36 مليون درهم من استثماراتها، ولاسيما في القطاعين المالي والتقني. وفي الوقت نفسه، عادت أعمال التأجير والضيافة إلى مستويات ما قبل الجائحة، فحققت أصول الشركة في مركز دبي المالي العالمي و«نوران مارينا» معدلات إشغال بلغت 97% و96% على التوالي.

على صعيد مشاريع التطوير العقاري، حصل «مارينا رايز» - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم، على شهادة إتمام البناء من بلدية أبوظبي وبدأت «إشراق» بتأجير وحداته. ويعد استكمال هذا المشروع خطوة مهمة نحو تسييل محفظة أراضي الشركة وتحسين صافي أرباحها.

ويرى مجلس الإدارة أن الشركة باتت بوضع جيد يمكّنها من خفض رأس المال لتحقيق صافي احتياطي إيجابي من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة. ولن يكون لخطة خفض رأس المال المقترحة أي تأثير على صافي حقوق ملكية «إشراق».

وقال رئيس مجلس إدارة «إشراق»، جاسم الصديقي: «نحن سعداء جداً بالتقدم الكبير الذي أحرزناه على مختلف الأصعدة، سواء لناحية زيادة ربحيتنا واستثماراتنا من خلال استراتيجية التنويع أو استكمال أول مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدامات في موعده المقرر. وسنواصل الالتزام خلال النصف الثاني من العام بخلق القيمة لمساهمينا من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية وتعزيز ميزانيتنا العمومية».

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