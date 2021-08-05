«دبي الإسلامي» يرفع نسبة تملك الأجانب إلى 40%

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نجاحه بالتعاون مع سوق دبي المالي، في استكمال إجراءات زيادة نسبة تملك الأجانب من المستوى الحالي البالغ 25% إلى المستوى المعزز الجديد البالغ 40%، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات التنظيمية من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه الزيادة تأتي في المقام الأول استجابة للطلب القوي من المستثمرين، خصوصاً كبار المستثمرين المؤسسيين الأجانب، وثقتهم المتزايدة في طموحات البنك، واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.

وأكد «دبي الإسلامي» أنه يستعد للاستفادة من إعادة فتح اقتصاد دبي، وبدء مسيرة التعافي، على إثر التداعيات التي خلفتها جائحة «كوفيد ــ 19» العالمية، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون العالميون إلى تحويل استثماراتهم نحو أسواق مالية أقوى وأكثر استقراراً.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن دولة الإمارات تعد من أسرع الاقتصادات التي أخذت بالتعافي من الجائحة العالمية، وذلك نتيجة للسياسات المالية الفعالة التي تبنتها، والمدعومة بحملات التطعيم الريادية وتدابير السلامة المعتمدة.

وأضاف: «أظهر المستثمرون العالميون ثقة قوية في أسواق المال ورأس المال في دولة الإمارات، كما في بنك دبي الإسلامي، الذي شهد بالفعل تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية العام الجاري».

وأكد شلوان أن زيادة نسبة تملك الاجانب إلى 40% تمثل حافزاً آخر لتعزيز أداء البنك، مع استمرار مواكبة بنك دبي الإسلامي للتعافي المتسارع الذي تشهده البيئة الاقتصادية الحالية.

وتابع: (أظهرت نتائجنا للنصف الأول من عام 2021، مرونة البنك في هذه الأوقات المفعمة بالتحديات، مع وجود توجه إيجابي عبر جميع المقاييس الرئيسية من حيث الربحية، والنمو، ورأس المال والسيولة. وبدعم من استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز ثقافتنا المؤسسية التي تتمحور حول المتعاملين، فإننا نسعى إلى مواصلة مسيرة التطور والنمو التي نسعى من خلالها لنصبح مؤسسة أقوى وأكثر مسؤولية، تعمل على توليد قيمة كبيرة لجميع الأطراف المعنية).



واختتم شلوان قائلاً: (مع احتفال دولة الإمارات بهذا العام المميز للغاية، والذي سيشهد عدداً من الأحداث والفعاليات الاقتصادية الكبرى مثل (إكسبو 2020 دبي)، واليوبيل الذهبي للدولة، يظل بنك دبي الإسلامي ثابتاً في التزامه بدعم هذه الطموحات الاقتصادية، مع الاستمرار في ترسيخ مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم).

دبي ـ الإمارات اليوم

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