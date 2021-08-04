«تابي» تجمع 183.5 مليون درهم من تسويق أسهم فئة «بي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شركة «تابي» للتكنولوجيا المالية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بأنها جمعت 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم) في جولة لتسويق أسهمها من الفئة (بي)، بقيمة 300 مليون دولار (تقييم ما بعد المال)، حسبما أعلنت الشركة، أمس، ما يجعل «تابي» واحدة من أعلى الشركات الناشئة قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقود هذه الجولة شركتا «غلوبال فاوندرز كابيتال»، و«إس تي في»، بمشاركة من «ديليفري هيرو»، «سي سي إيه في» والمستثمرين الحاليين، بما في ذلك شركات: «إربر فينشرز» و«مبادلة للاستثمار» و«رائد للاستثمار» و«غلوبال للاستثمار»، و«إم إس إيه كابيتال» و«فينتشر سوق»، و«أوتلايرز في سي»، و«جيمكو»، و«إتش أو في كابيتال».

وتعتبر هذه الجولة، أول استثمار في التكنولوجيا المالية في المنطقة، بواسطة شركة «ديليفري هيرو». وتأتي بعد شهر من جمع شركة «تابي» 50 مليون دولار لتمويل الديون، ورفع إجمالي رأس المال (الأسهم والديون) إلى أكثر من 130 مليون دولار.

وتقدم «تابي»، التي أسسها قبل عامين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، حسام عرب، حلول «الشراء الآن والدفع لاحقاً» لتجار التجزئة، ما يمكّن كل عملائها من التسوّق في متاجرها عبر الإنترنت أو متاجر البيع بالتجزئة، على أقساط من دون فوائد.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن «تطبيق (تابي) للمستهلكين يستخدمه أكثر من 400 ألف متسوّق نشط»، مضيفة أنه يشهد يومياً 3000 تنزيل. وتعمل «تابي» حالياً مع أكثر من 2000 شريك، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية، مثل: «أديداس» و«إيكيا» و«شين» و«فوقا كلوسيت»، ومجموعات البيع بالتجزئة، مثل: مجموعة شلهوب، ومجموعة الفطيم، ومجموعة لاندمارك، ومجموعة إبيرال.

وقال حسام عرب: «إنه مع توحيد اللاعبين العالميين مساحة حلول (الشراء الآن والدفع لاحقاً) لتشمل الشرق الأوسط.. نفخر في (تابي) بمواصلة بناء هذه الشركة المحلية والعمل مع مستثمرين يقدرون قيمتها. وسيمكننا هذا الاستثمار من تقديم تجربة تسوّق أكثر مردوداً وذات صلة وثيقة بالمستهلكين وتجار التجزئة الإقليميين».

وأضاف الشريك بشركة «إس تي في»، أحمد الشمري: «بما أنه من المتوقع أن تنمو سوق (الشراء الآن والدفع لاحقاً) العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 30% تقريباً على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإننا نقدر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنمو أسرع بمرتين على الأقل، مع تسارعها بالتحوّل السريع إلى تقنية الدفع من دون تلامس، ونمو التجارة الإلكترونية، والوصول إلى التسهيلات الائتمانية».

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