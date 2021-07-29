«مالية دبي» تنظم مؤتمراً دولياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة، وفي إطار المكانة الرائدة للإمارة بوصفها أحد المراكز التجارية والسياحية والمالية الرائدة في العالم، أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، عن تنظيم «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويعقد المؤتمر تحت مظلة «إكسبو 2020 دبي»، يومي 10 و11 أكتوبر 2021. وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «مالية دبي» تتخذ خطوات مدروسة في سبيل تطوير منظومة قوية ومستدامة للشراكة بين القطاعين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news