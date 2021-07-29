«تريدلنغ» تدشن مركزها الأول للتوزيع في «دبي كوميرسيتي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «تريدلنغ»، السوق الإلكترونية التي تركز على التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق مركزها الأول للتوزيع في «دبي كوميرسيتي»، لتوسيع عملياتها في دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى توسيع الإمكانات التشغيلية لمنصتها، عبر تقديم خدمات أفضل وأسرع للمتعاملين معها، ومواكبة الطلب المتزايد وخفض التكاليف.

وأفادت في بيان، أمس، بأن مركز التوزيع الحديث، سيسهل التعاملات المحلية والعابرة للحدود، إذ يتم تخزين المنتجات التي تحظى بطلب كبير وتجهيزها.

وأوضحت أن المركز يوفر دعماً إضافياً للبائعين الموجودين على المنصة، إذ يتيح لهم شحن بضائعهم بكميات كبيرة إلى مخزن محدد، ومن ثمّ بيعها بكميات أصغر، مع توفير كبير في نفقات الشحن، كما ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة أكثر من أسعار الجملة التنافسية.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة «تريدلنغ»، ماريوس سيافولا: «يسرّنا افتتاح مركز التوزيع الأول الخاص بمنصة (تريدلنغ) في (دبي كوميرسيتي) لتوفير خدمات إضافية للمتعاملين، وذلك في إطار توسيع نطاق عملنا وترسيخ حضورنا بالمنطقة».

وأضاف: «تُعدّ دبي، بوصفها حاضنةً للتكنولوجيا والابتكار، الموقع المثالي لتقديم خدماتنا للمتعاملين في المنطقة، حيث تشاركنا (دبي كوميرسيتي) رؤيتنا التي تهدف إلى تسهيل العمليات التجارية، وتعزيز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، وهي منطقة حرة رائدة ومجهزة لتلبية متطلبات شركات التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً استثنائياً، مثل منصة (تريدلنغ)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي كوميرسيتي»، ديفير فورستر، إن قرار «تريدلنغ» بإنشاء مركز للتوزيع في «دبي كوميرسيتي»، يؤكد الإقبال المستمر لمزودي خدمات التجارة الإلكترونية على منشآتنا، لافتاً إلى أن الشركة ستستفيد من البنية التحتية المميزة التي تقدمها أول منطقة حرة من نوعها في المنطقة، ما يتيح لها تعزيز وتطوير أعمالها.

وأضاف: «توفّر (دبي كوميرسيتي) للمتعاملين منظومة تجارة إلكترونية، تتيح عمليات ذات فاعلية من حيث الكلفة والوقت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news