«دبي الملاحية»: 800 رخصة قيادة وسائل بحرية خلال النصف الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنها تعمل على تنظيم وتطوير القطاع البحري في إمارة دبي، من خلال اللوائح التشريعية التي تصدرها وفق أعلى معايير التميز والجودة، كاشفة عن إصدار 800 رخصة قيادة وسائل بحرية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إن السلطة تعمل على تأسيس قطاع بحري متجدد وآمن، وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، عبر وضع السياسات الفاعلة التي تسهم في تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية، وإطلاق أفضل المبادرات التي تنسجم مع القوانين المحلية والدولية، من أجل إيجاد بيئة بحرية آمنة ومستدامة، ومناسبة لإدارة العمليات التشغيلية وإنجاح الأعمال التجارية البحرية بأنواعها.

وأوضح أن السلطة تعمل على تنظيم قطاع ممارسة الأنشطة البحرية في مياه دبي، ومنح الرخص والتصاريح الكفيلة بتعزيز جوانب الأمن والسلامة، لافتاً إلى أنها عملت على إصدار 4000 تصريح رسو للسفن خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، فيما يتعين على الوكيل الملاحي للسفينة التقدم بطلب الحصول على تصريح رسو السفن في مياه الإمارة، ويحدد من خلال الطلب فترة الرسو والغاية منها.

وأفاد الشيخ سعيد بن أحمد بأن السلطة عملت على منح 800 رخصة قيادة وسيلة بحرية وإصدار نحو 700 ترخيص للوسائل البحرية خلال الفترة نفسها من العام الجاري، ما يعكس الاهتمام الواسع لممارسة الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي، باعتبارها بيئة بحرية آمنة ومتجددة تتسم بالتنافسية والاستدامة والجاذبية.

ولفت المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إلى أن السلطة أصدرت خلال الشهر الماضي تعميماً بشأن تخفيف القيود المفروضة على الرسو، وممارسة الأنشطة الترفيهية البحرية، مشدداً على ضرورة اتباع التوصيات الواردة في التعميم والمتمثلة في الابتعاد عن المناطق المحظورة، والمناطق المملوكة بشكل خاص، وعدم إعاقة ممرات الدخول إلى الموانئ والمراسي أو المنشآت البحرية، إضافة إلى التأكيد على عدم إعاقة حركة مرور الوسائل البحرية الأخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news