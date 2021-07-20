اقتصادية دبي تضيف 6 أنشطة جديدة خلال يونيو

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إضافة ستة أنشطة جديدة تضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال شهر يونيو 2021، ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 2200 نشاط. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشاريعهم التنموية.

وتأتي الأنشطة الجديدة من قطاعات حيوية ومتخصصة في إمارة دبي، منها: نشاط خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين عن طريق الشبكة الإلكترونية والذي يشمل المنشآت المقيدة لدى المصرف المركزي لتقديم خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين عن طريق الشبكة الإلكترونية، وذلك عن طريق تشغيل المنصات التفاعلية التي تعمل كبوابات أو مداخل مهمتها الأساسية مقارنة أسعار التأمين، عبر عرض جميع منتجات شركات التأمين، بهدف الحصول على أقل الأسعار. ونشاط تسويق المنتجات التأمينية، والذي يشمل منتجي التأمين الذين يقومون بتسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة التي يعملون لصالحها وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدها، وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني لتلك الشركة على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري، بحيث ينتقل طالبو التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل. ونشاط التقاص العام للأوراق المالية ويشمل عمليات التقاص والتسوية لحسابات الجهة المتعاقد معها وحسابات عملاء تلك الجهة.

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة نشاط تجارة أجهزة الطب والجراحة وأدواتها المستعملة، والذي يشمل إعادة بيع الآلات والأجهزة والمعدات المستعملة التي تستخدم في المستشفيات والعيادات لأغراض تشخيص الأمراض وعلاجها وإجراء العمليات الجراحية، وكذلك حفظ الأدوية والدم، والتصوير بالأشعة والتعقيم والتخلص من النفايات والمواد الضارة ومعدات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وغيرها، كما يشمل ذلك العدد والأدوات اليدوية التي تستخدم في الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية والتضميد.

كما تشمل القائمة نشاط استشارات في مجال الفضاء ويشمل المنشآت التي تعمل على تقديم الاستشارات للمهمات الفضائية المتمثلة في تقديم الاستشارات في بناء المركبات الفضائية وتطويرها، والتخطيط للمهمات الفضائية وإدارتها. كما ضمت القائمة نشاط تأجير البطاريات ويشمل تأجير بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية المتحركة والمحمولة التي تركب على أسقف وواجهات المباني السكنية والتجارية أو على سطح الأرض أو مواقع البناء، لتوفير الطاقة الكهربائية البديلة التي تستخدم في تسخين وتبريد المياه وتزويد الطاقة وإنارة المباني، كما يشمل البطاريات المحمولة الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وأكدت اقتصادية دبي، أن دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على كل المعلومات والشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب على مئات الأسئلة التي تهم الشركات، خصوصاً الذين يخططون للتواجد في دبي.

• نشاط استشارات الفضاء يشمل منشآت تقديم الاستشارات لبناء المركبات وتطويرها، والتخطيط للمهمات وإدارتها.

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