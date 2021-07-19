مشروع تحت الإنجاز.. «أيكون سيتي» يضم 6 أبراج باستثمارات 7.4 مليارات درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع مشروع «أيكون سيتي» على ضفاف قناة دبي المائية في قلب مدينة دبي، ويتكون من ستة أبراج تشمل «أيكون هوتيل آند ريزيدنسز»، الذي يتكون من 80 طابقاً، و«داماك ميزون» للشقق الفندقية ويتكون من 63 طابقاً، وبرج سكني مكون من 60 طابقاً، وآخر للمكاتب يضم 65 طابقاً، وبرجين آخرين يحتوي كل منهما على 30 طابقاً. وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 7.4 مليارات درهم.

وسيضم المشروع أيضاً «تحدي أيكون»، الذي سيضاف إلى مناطق الجذب السياحي في دبي، وهي تجربة «الأدرينالين» في الطابق الـ80 للفندق، حيث سيكون بإمكان الضيوف المشي خارج سقف البرج لعيش مغامرة حقيقية والتمتع بمناظر رائعة للمدينة.

ويقع المشروع على الجانبين الشرقي والغربي من شارع الشيخ زايد، وهو يمتد على مساحة تطويرية تصل إلى أربعة ملايين قدم مربعة.

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