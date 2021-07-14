الكشف عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اليوم، عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون الملقحون والقادمون من الدول المدرجة في القائمة من فترة الحجر الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) لدى الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، إضافة إلى إجراء فحص آخر في اليوم السادس.

وأوضحت الدائرة في بيان، أن المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح والقادمين من الدول الواردة في القائمة، سيعفون من إجراءات الحجر الإجباري، إلا أنه يجب عليهم إجراء فحص "كوفيد-19" آخر عند الوصول، إضافة إلى فحصين إضافيين في اليومين السادس والـ12.



كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناء على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19"، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.

وتنطبق إجراءات القائمة على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.



وفي ما يلي القائمة الخضراء المحدثة: أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، الأردن، ألبانيا، الدنمارك، السعودية، السويد، الصين، الفاتيكان، ألمانيا، المجر، النرويج، النمسا، الولايات المتحدة، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، تركمانستان، رومانيا، سنغافورة، سويسرا، سيشل، صربيا، فرنسا، كندا، كوريا الجنوبية، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، هولندا ،هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)، اليونان.

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