«إكسبو لايف» يسهم في تسريع الحلول الإبداعية لتحسين جودة الحياة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يسهم برنامج «إكسبو لايف»، بمخصصاته البالغة 100 ألف دولار (نحو 367 ألف درهم)، للطلب الواحد لكل مشروع مبتكر، بحسب مدى اكتمال وحجم الابتكار، في تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على كوكب الأرض وحمايته.

ويدعم «إكسبو لايف» تلك الحلول ويروج لها، عبر كل من برنامج منح الابتكار المؤثر وبرنامج الابتكار للجامعات.

فرص

ووفقاً لـ«إكسبو 2020 دبي»، فإن الأمر لا يقتصر على توفير التمويل للمبتكرين، وإنما سيحصل متلقو التمويل الفائزون على فرص إقامة شراكات، والتواصل عبر شبكات مع أطراف تشاركها الاهتمامات، حيث يتم ربط المبتكرين بشبكات دولية من الدول المشاركة والشركاء التجاريين، والأعمال الإقليمية والعالمية، وملايين الزوار المتوقع حضورهم في «إكسبو 2020 دبي»، الذي ينطلق أول أكتوبر المقبل.

وإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائزون أيضاً على فرصة الظهور الإعلامي والتسويق.

صانع تغيير

وسيلهم جناح «إكسبو لايف» في المعرض ملايين الزوّار، ليصبح كل منهم صانع تغيير، وذلك عبر عرض ابتكارات يدعمها البرنامج، لها أثر ملموس في حياة الناس بمختلف أنحاء العالم.

ويتميز الجناح، الذي يحمل اسم «مبدعون في الخير» ويقع في منطقة الفرص بالمعرض، بأنه من تصميم الإماراتي، أحمد عبدالرحمن بوخش، المؤسس وكبير المعماريين في المكتب المعماري «اركيدنتيتي» ومقره دبي.

لقاء تاريخي

واستلهم بوخش تصميم الجناح، الذي تبلغ مساحته نحو 470 متراً مربعاً، من الخيمة التي شهدت عام 1968 اللقاء التاريخي، في عرقوب السديرة، الذي جمع المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

وكان ثمرة هذا اللقاء تأسيس دولة الإمارات عام 1971، بعد الوقوف على رؤية مشتركة من أجل حياة أفضل لشعبها، وهو المفهوم ذاته الذي يتبناه «إكسبو لايف».

«الابتكار المؤثر»

وسيشهد جناح «مبدعون في الخير» إطلاق نسخة جديدة من «برنامج مِنح الابتكار المؤثر»، فيما ستتاح للزوار فرصة طرح ابتكاراتهم الاجتماعية، على أمل أن يصبح كل منهم في الدورة السادسة من البرنامج ضمن عائلة مبتكريه العالميين.

ومن هذا المنطلق، يمثل الجناح فرصة لمن يسعون بجدية للحصول على دعم لمشروعاتهم، وللراغبين في أن يصبحوا صنّاعاً للتغيير، وسيدخل كل هؤلاء إلى «مبدعون في الخير» زواراً، فيما سيغادرون الحدث الأروع في العالم وقد استلهموا طريقاً لصنع مستقبل أكثر إشراقاً وتفاؤلاً ورخاء.

تغيير

وسيسعى «مبدعون في الخير» إلى إحداث تغيير في كل زواره، وإلهام الناس لفعل أشياء استثنائية عبر الاشتراك في برنامج يسهم في تمكين من يتمتعون بالجرأة والجاهزية لصنع التغيير الإيجابي.

يشار إلى أن تجربة زوّار الجناح تمثل رحلة تحاكي مسار «إكسبو لايف»، من وعد بالبحث عن التغيير الإيجابي وتمويله ودعمه، إلى مجتمع عالمي حقيقي يضم رواداً يوحدهم اليقين بأن الابتكار من الجميع وإلى الجميع.

برامج

يجمع «إكسبو لايف» برنامج الابتكار والشراكة العالمي من «إكسبو 2020» - الذي يبحث عن حلول مبتكرة تساعد على تحسين حياة الناس والحفاظ على الكوكب، ويمولها ويدعمها - بين كل من برنامج مِنح الابتكار المؤثر، الذي يدعم المبتكرين في أنحاء العالم، بتقديم احتياجات التوجيه والإرشاد والترويج ومِنح مالية، إضافة إلى برنامج الابتكار للجامعات، الذي يدعم فرقاً جامعية داخل دولة الإمارات، بمِنَح تصل إلى 50 ألف درهم، للمساعدة في تطوير ما يطرحونه من أفكار وحلول ابتكارية.

• جناح «إكسبو لايف».. مركز عالمي لصنّاع التغيير على مساحة 470 متراً مربعاً.

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