"فلاي دبي" تعدّل طلباتها على طائرات "بوينغ"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، بأن الناقلة توصلت إلى اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات، حيث عدلت طلباتها على الطائرات التي تم وضعها في عامي 2013 و2017.

وقال المتحدث إن "فلاي دبي" ستقلص العدد الإجمالي للطائرات التي ستستلمها بواقع 65 طائرة إلى 172 طائرة، بعد أن كان هناك 237 طائرة تحت الطلب.



وأضاف أن الناقلة تسلمت طائرتين من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" في يونيو، على أن تنضم 11 طائرة أخرى إلى الأسطول بحلول نهاية العام الجاري.

وتأتي التغييرات في طلب طائرات "فلاي دبي" بعد مراجعة خطط أسطولها بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لإعادة بناء قطاع السفر في أعقاب جائحة "كوفيد-19" والديناميكيات المتغيرة لشبكة وجهات "فلاي دبي".



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