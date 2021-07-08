«الإمارات للتنمية» و«المشرق» يوفران حلولاً تمويلية للشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، للتعاون في توفير برامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم «الإمارات للتنمية» ضمانات ائتمانية وبرامج إقراض مشترك لعملاء بنك المشرق من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم النفقات المتعلقة بالأعمال، مثل شراء المعدات والتجهيزات، وبناء أماكن العمل، وتوسيع الأعمال التجارية، وشراء المخزون، والإمدادات والمواد الخام، وكذلك الاحتياجات التمويلية العامة للمدفوعات، مثل الرواتب أو الإيجارات.

من جهته، سيقدم بنك المشرق مزيجاً من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى تسهيلات رأس المال العامل تصل إلى 10 ملايين درهم للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون 50% من التسهيلات بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. وإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن كلاً من الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق، أحمد عبدالعال، وقعا الاتفاقية.

وقال النقبي: «ستساعد شراكتنا مع بنك المشرق في تسهيل التمويل من خلال خيارات ضمان التمويل والإقراض المشترك، وإتاحة مزيد من المرونة التشغيلية لتلك الشركات».

من جانبه، قال عبدالعال: «المبادرة الجديدة ستضمن تزويد الشركات الصغيرة بفرص أفضل للحصول على التمويل لتلبية احتياجات عملياتها».

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