إسكان المواطنين والمشروعات الجديدة يرفعان الطلب على مواد البناء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، بأن إطلاق مشاريع إسكان المواطنين بالدولة، ومواصلة شركات التطوير العقاري في تنفيذ مشاريعها القائمة، وإطلاق مشاريع جديدة، دفع قطاع البناء والتشييد لمزيد من النمو والنشاط، وارتفاع الطلب على مواد البناء وصناعات الحجر الصناعي والمنتجات الإسمنتية.

جاءت تصريحات العامري خلال افتتاح المعرض الجديد لشركة «ناشيونال ستون» للحجر الصناعي في دبي. وتفصيلاً، افتتح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، المعرض الجديد لشركة «ناشيونال ستون» للحجر الصناعي في مول مواد البناء في منطقة الورسان 3 في إمارة دبي، أخيراً.

وأضاف العامري، أن «الحركة النشطة التي يشهدها قطاع البناء والتشييد تتطلب أن نواكب النمو في الطلب، خاصة مع ارتفاع الطلب على صناعات الطابوق الجيري والحجر الصناعي، الأمر الذي يدفعنا لتطوير منتجاتنا التي تتميز بالجودة العالية، وتعزيز مكانة الشركة في صناعة الحجر الصناعي كإحدى الشركات الإماراتية الوطنية الرائدة في هذا المجال».

وأكد أن إطلاق مشاريع إسكان المواطنين بالدولة، ومواصلة شركات التطوير العقاري في تنفيذ مشاريعها القائمة، وإطلاق مشاريع جديدة، قد دفع قطاع البناء والتشييد لمزيد من النمو والنشاط، وارتفاع الطلب على صناعات الحجر الصناعي والمنتجات الإسمنتية، موضحاً أن قطاع البناء لايزال يحافظ على قوته ونموه رغم أي ظروف، وذلك بسبب وجود الطلب المتواصل على العقارات.

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