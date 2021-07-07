«كوسكو أبوظبي للحاويات» وميناء خليفة يطلقان نظاماً للشاحنات ذاتية القيادة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت محطة «كوسكو أبوظبي للحاويات»، أول محطة تؤسسها شركة «كوسكو» الملاحية للموانئ المحدودة التابعة لشركة «كوسكو» الملاحية خارج الصين، عن إطلاقها لنظام الشاحنات ذاتية القيادة في ميناء خليفة.

وأفاد بيان، صادر أمس، بأن النظام الذي يُعد الأول من نوعه في موانئ منطقة الشرق الأوسط، يضم ست شاحنات كهربائية «كيو-تركس»، فيما ستواصل محطة «كوسكو أبوظبي للحاويات» وميناء خليفة استطلاع المزيد من التقنيات الحديثة، التي من شأنها تعزيز فاعلية الأداء ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع، وأضاف أنه يتم توظيف الشاحنات الست في المحطة وتخصيصها لدعم أنشطة تحميل وتفريغ السفن في ساحة الحاويات، وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية التي استغرقت شهرين.

وتم تصنيع الشاحنات ذاتية القيادة من فئة «إل5» من قبل شركة «كومولو» التابعة لشركة التكنولوجيا «شنغهاي ويستويل لاب»، وهي مزودة بنظام مستشعرات محيطية تغطي زاوية 360 درجة حول المركبة، مع نظام لمراقبة حركة المرور وتوجيه القيادة.

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