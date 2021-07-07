صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم يقفز إلى 6 مليارات درهم منذ بداية 2021

المصدر: أبوظبي ■ وام

قفز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية إلى نحو ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) منذ بداية عام 2021، حتى تاريخ الخامس من يوليو الجاري، وذلك بحسب الأرقام التي وثقتها سجلات الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي.

وتعدّ هذه القيمة المسجلة في صافي الاستثمارات الأجنبية الأعلى في الأسواق المالية، ما يعكس مدى الإقبال الكبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية على الاستثمار في الأسهم الإماراتية، لتحقيق أكبر قدر من العوائد.

ويعدّ الأجانب من حملة الجنسيتين الأميركية والبريطانية الأكثر نشاطاً من حيث الاستثمار في الأسواق المالية الإماراتية، إذ تجاوز صافي استثماراتهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.9 مليار درهم، علماً بأن ملكية هذه الاستثمارات تتوزع بين المحافظ والصناديق الاستثمارية والأفراد.

وتتصدر الأسواق المالية الإماراتية قائمة الأكثر توزيعاً للعوائد على المستثمرين، مقارنة مع بقية الأسواق في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ما يجعلها قبلة مفضلة لجميع المحافظ والصناديق الاستثمارية من مختلف دول العالم. وكانت الأسواق نشرت في وقت سابق عن تجاوز عدد الجنسيات الأجنبية المستثمرة فيها 97 جنسية مع نهاية النصف الأول من عام 2021.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن الأسواق المالية، أن ارتفاع صافي الاستثمار للأجانب غير العرب جاء نتيجة تجاوز إجمالي قيمة تداولاتهم في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي 61.8 مليار درهم (16.8 مليار دولار) منذ بداية العام حتى تاريخ الخامس من يوليو الجاري. وشكلت تداولات الأجانب غير العرب نحو 34.7% من إجمالي قيمة التداولات لجميع فئات المستثمرين في الأسواق منذ بداية عام 2021 حتى تاريخ الخامس من يوليو الجاري.

• ملكية الاستثمارات تتوزع بين المَحافظ والصناديق الاستثمارية والأفراد.

• صافي استثمارات حَمَلة الجنسيتين الأميركية والبريطانية بلغ بنهاية النصف الأول 1.9 مليار درهم.

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