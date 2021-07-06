"فلاي دبي" تطلق باقات عطلات "العيد" بأسعار تبدأ من 1425 درهم

المصدر: دبي - سامح عوض الله

أطلقت شركة "فلاي دبي" باقات عطلات لعيد الاضحى المقبل، موضحة أن أسعار العروض الخاصة لجزر المالديف وسانتوريني وتبليسي وطرابزون ويريفان وزنجبار تبدأ من 1425 درهما للفرد تشمل رحلات الطيران والإقامة في الفنادق ووجبة الإفطار.

وبينت الناقلة أن الباقات متاحة للحجز بحلول 10 يوليو 2021 وللسفر بين 16 يوليو و24 يوليو 2021.



وأضافت أن السعار إلى يريفان تبدأ من 1425 درهم للشخص، بينما تبدأ الأسعار إلى تبليسي من 1815 درهم للشخص، في حين تبدأ بالسبة لجزر المالديف، من 4049 درهم للشخص.

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