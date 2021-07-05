دراسة تدعو الجهات الحكومية إلى سرعة تبنّي الحلول الرقمية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت دراسة مشتركة أجرتها هيئة أبوظبي الرقمية وشركة ستراتيجي الشرق الأوسط التابعة لشبكة «بي دبليو سي»، تحت عنوان «بناء مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية»، أن الثورة التي أحدثتها التقنيات الرقمية في مجال الخدمات الحكومية وخدمة المتعاملين، خصوصاً في ضوء حاجة المتعاملين إلى خدمات استباقية ومتخصصة يتم تقديمها والحصول عليها بالحد الأدنى من المتطلبات وبأقل وقت ممكن، تتطلب من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص تبنّي الحلول الرقمية في أعمالهم بالسرعة القصوى لمواكبة هذه التغيرات.

ووفقاً للدراسة، يتعين على الجهات الحكومية السعي إلى بناء حكومة رقمية تتسم بالمرونة، ما يمكِّن شركات القطاع الخاص، على سبيل المثال، من الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة بطريقة رقمية دون الحاجة لإجراء المعاملات بالطريقة التقليدية.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، عائشة إبراهيم المرزوقي، في بيان أمس، إن «منصة (تمّ) أُطلقت لتكون وجهة واحدة ومتكاملة لجميع الخدمات الرقمية في إمارة أبوظبي، حيث تم تطوير هذه المنصة بناءً على منظومة متكاملة من المبادرات والممكنات الرقمية، مع توفير أكثر من 600 خدمة رقمية للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي عبر (تم) حالياً».

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