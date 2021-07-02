16 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال النصف الأول

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

تلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، أكثر من 16 ألف شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركتي «اتصالات»، و«دو» خلال النصف الأول من العام الجاري لتحافظ على مستواها نفسه تقريباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح تقرير «شكاوى الاتصالات»، الذي أصدرته الهيئة أمس، استمرار الزيادة في نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال أكثر من خمسة أيام عمل لتصل إلى 14.6% من الشكاوى بعد أن كانت النسبة تراوح بين 0.4% و4% من إجمالي الشكاوى منذ عام 2017، عندما بدأت الهيئة في نشر تقارير الشكاوى.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنها تلقت 8732 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بينما تلقت 7271 شكوى تتعلق بخدمات «دو» خلال الفترة نفسها، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأفاد التقرير، بأنه تم إغلاق 84% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، بعد حل 13.2% منها خلال فترة تزيد على خمسة أيام عمل، في حين تم إغلاق 83.1% من شكاوى «دو»، بعد حل 14.6% منها في الفترة ذاتها.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات، أصدرت سابقاً توجيهات للمشغلين بالرد على شكاوى المشتركين التي ترد إليهم مباشرة خلال فترة أقصاها خمسة أيام عمل، كما تم استحداث قسم لشكاوى المتعاملين داخل الهيئة.

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 59.3%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 20.4%، في حين بلغت نسبة الحياد 20.3%.

وبالنسبة لحل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، أوضح تقرير الهيئة أن نسبة الرضا بلغت 67.5%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 13.6%، ونسبة الحياد 18.9%.

• استمرار الزيادة في نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال 5 أيام عمل لتصل إلى 14.6%.

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