إطلاق أول مشروع ناشئ بنظام «التمويل الجماعي» في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

حققت «دبي نكست»، أول منصة تمويل جماعي رسمية في دبي، تم إطلاقها في مايو الماضي، نجاحاً ملحوظاً خلال فترة زمنية قصيرة، حيث أطلقت أول مشروع ناشئ بنظام «التمويل الجماعي»، ممكّنة رائد أعمال من جمع رأس المال المطلوب بالكامل لبدء مشروعه على المنصة.

وشهد المشروع الإماراتي، الذي يحمل اسم «بادل 26»، استجابة هائلة من المساهمين بعد إطلاق الحملة على منصة «دبي نكست» لجمع 100 ألف درهم، وبعد نجاح الحملة تم استكمال التمويل من قبل صندوق محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته المنصة اليوم، لعرض أبرز إنجازاتها حتى الآن.

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