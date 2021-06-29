محمد بن راشد يعتمد مجلس الإدارة والمجلس الاســـتشاري لـ «غرفة تجارة دبــــي»

المصدر: دبي ■ وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لـ«غرفة تجارة دبي»، إحدى غرف تجارة دبي الثلاث، بعد الهيكلة الجديدة، ضمن مقاربة تهدف إلى تمكين دور «الغرفة» من القيام بمهامها الرئيسة الساعية إلى تعزيز وترسيخ موقع دبي، عاصمة للمال والأعمال في المنطقة، وتمثيل ودعم وحماية مصالح الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والارتقاء ببيئة الأعمال في دبي وتعزيز سمعتها بوصفها الأكثر جذباً إقليمياً ودولياً في المنطقة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي والتشريعي والتمكيني للشركات ورواد الأعمال.

كما اعتمد سموه إنشاء مجلس استشاري لـ«غرفة تجارة دبي»، بحيث تتلخص مهمته في تقديم الدعم والتوجيه والتمكين فنياً ولوجستياً وتشريعياً، لتسهيل عمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومساعدتهم على ترجمة مهام ومسؤوليات الغرفة والقيام بدورها على أكمل وجه.

مجلس استشاري

وسيكون هناك مجلس استشاري ملحق بكل غرفة من غرف دبي الثلاث، ضمن الهيكلة الجديدة، بحيث يتلخص دور المجالس الاستشارية في التمثيل الكامل والتمكين الفعال لقطاعات الأعمال في دبي، وتقديم الدعم والمشورة لمجالس إدارة الغرف من خلال توفير الخبرة في موضوعات أعمالها الرئيسة، فضلاً عن نقل احتياجات القطاعات الاقتصادية، لضمان إدراجها في التوصيات المقدمة إلى مجالس إدارة الغرف، ودعم الغرف باقتراح الحلول الأهم والقضايا والموضوعات المطروحة.

بيئة مرنة

وقال رئيس «غرفة تجارة دبي»، عبدالعزيز الغرير، إن المهام التي تقوم بها «الغرفة» من خلال رؤية استراتيجية تكاملية، مع غرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وبما يعكس التوجهات الجديدة لإعادة هيكلة حكومة دبي، تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية، تقوم على مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة في الأداء، والتأسيس لبيئة إجرائية وتشريعية مرنة تدعم بيئة الأعمال في الإمارة.

وأضاف أن دور «غرفة تجارة دبي» سيكون المساهمة في تحقيق نقلة نوعية في مجتمع الأعمال بدبي، بحيث يتمتع بأعلى مستويات التنافسية والإنتاجية في المنطقة.

وتابع الغرير: «علينا أن نحشد كل خبراتنا وإمكاناتنا، والبناء على إرثنا في قطاع الأعمال لتعزيز موقع دبي على خارطة المراكز التجارية الأكثر جذباً في العالم، وترسيخ سمعتها كلاعب ومحرك اقتصادي رئيس، ومختبر لكل الأفكار المبتكرة والتجارب الاقتصادية والاستثمارية الرائدة».

مهام «الغرفة»

وتشمل مهام غرفة تجارة دبي: تمثيل ودعم وحماية مصالح الشركات كافة التي تتخذ من دبي مقراً لها؛ والعمل كحلقة وصل بين شركات دبي وحكومة دبي لنقل مقترحات الفرص والحلول بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال في دبي؛ والترويج لاستقطاب الاستثمارات وإنشاء الشركات في دبي بالتنسيق مع الغرف الأخرى؛ وتشكيل فرق العمل المتخصصة لتقديم الدعم والحلول المبتكرة للشركات في دبي في مجالات التسويق وبناء القدرات وغيرها؛ وتقديم النُّصح والدعم إلى أعضاء الغرفة وإرشادهم في ما يتعلق بالإجراءات والمعلومات لحماية حقوقهم وتطوير أعمالهم.

كما تشمل مهام «الغرفة» تعزيز مكانة الإمارة والغرفة إقليمياً وعالمياً من خلال المعارض والمؤتمرات والفعاليات ذات الصِّلة بالجوانب الاقتصادية في الإمارة أو خارجها؛ وتوثيق أواصر التعاون والروابط التجارية مع الاتحادات والغُرف والهيئات المشابهة؛ فضلاً عن تزويد رواد الأعمال والشركات والجهات بالبيانات والمعلومات الشاملة حول الشركات وبيئة الأعمال في دبي؛ وتوفير بيئة أعمال محفّزة وجاذبة من خلال إنشاء ودعم مجموعات ومجالس الأعمال في دبي، وتقديم الدعم المالي والإداري للغرف الأخرى وتولي مهامها التشغيلية.

إعادة هيكلة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أقرّ في مارس الماضي إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل ثلاث غرف للإمارة، تشمل: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بما يشمل حوكمة الغرف وتحديد أطر عملها ومهامها وفق مقاربة تكاملية تسعى إلى ترسيخ دور «غرفة دبي»، المظلة التأسيسية، في تمكين مجتمع الأعمال بدبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية، والمساهمة في تحفيز تجارة دبي الخارجية وتوسيع مداها، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد، وتأسيس فرص استثمارية جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.

ومن شأن الهيكلة الجديدة لغرفة تجارة دبي، وتوزيع نطاق مهامها وأدوارها ضمن ثلاث غرف أن يعمل على حشد الجهود وتوجيهها في إطار تخصص كل غرفة، بما يسهم في تعزيز أداء الغرف، وتوجيه طاقاتها بفعالية وكفاءة، للعمل على ترسيخ تنافسية دبي الاقتصادية، وتعزيز موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وبيئة مرنة مفتوحة على الابتكار والتطوير واجتذاب المواهب والخبرات والاستثمارات من أنحاء العالم.

أعضاء المجلس الاستشاري

يضم المجلس الاستشاري: عبدالله أحمد الموسى، علي عبدالله الشعفار، الدكتور طارق حميد الطاير، عبدالله محمد النابودة، محمد خلف الحبتور، بطي عبيد بطي الملا، يحيى بن سعيد آل لوتاه، صوفيا عبدالله صالح، عبدالله الحثبور، إبراهيم أحمد العباس، خالد جاسم بن كلبان، أسامة إبراهيم صديقي، عبدالفتاح منصور شرف، هاني راشد اليتيم، محمد بن زعل، خالد خليفة جمعة النابودة، أحمد بن عيسى السركال، محمد عبدالعزيز باقر، سيف بالحصا، مشعل كانو، الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، مروان الرستماني، طارق أحمد باقر، عصام التميمي، عبدالعزيز محمد الشعفار، إقبال يوسف حبيب اليوسف، بدر عبدالله الجزيري، راشد الأنصاري، هند حبيب الملا، أحمد سعيد باليوحه، أمل محمد المري، جمال الشعفار، ومحمد مطر الفلاسي.

أعضاء مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارة غرفة تجارة دبي كلاً من عبدالعزيز الغرير، رئيساً للغرفة، وعضوية كل من: عمر عبدالله الفطيم، خالد جمعة الماجد، بطي سعيد الكندي، الدكتورة رجاء عيسى القرق، ماجد حمد رحمة الشامسي، الدكتورة أمينة عبدالواحد الرستماني، فيصل جمعة بلهول، باتريك شلهوب، هند محمد بن خرباش، محمد عبدالغفار حسين، شهاب محمد قرقاش، طارق حسين خانصاحب، سعيد سيف الغرير، وهشام عبدالله الشيراوي.

245 ألف عضو

تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965، واستهلّت أنشطتها من خلال 450 عضواً يديرهم مجلس إدارة يتكون من 12 عضواً. وبحلول عام 2020، بلغ عدد أعضاء الغرفة أكثر من 245 ألفاً، ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تشرف على 23 مجموعة أعمال، و41 مجلس أعمال ممثلة لدولها.

وخلال أكثر من نصف قرن من تأسيسها، تحولت إلى أكبر وأهم غرف التجارة والصناعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحققت إنجازات استثنائية أسهمت في تنمية القطاع الاقتصادي بإمارة دبي، ودعم مجتمع الأعمال فيها، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات ودعم القطاع الخاص، والدفع بمسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، وبناء مكانتها مركزاً مالياً ذا آفاق عالمية، وعاصمة أعمال في المنطقة.

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