تنظيم مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية خلال فعاليات «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُقام الدورة الثالثة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، خلال فترة انعقاد فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وتحديداً في 21 فبراير 2022، فيما سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التفاعلية التي من شأنها المساهمة في زيادة التأثير، إضافة إلى توفير منصات للهيئات تمكنها من استكشاف ملامح مستقبل القطاع.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المؤتمر سيُقام في مركز دبي للمعارض الجديد، الواقع داخل موقع «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «الهيئات والعالم الجديد: المرونة وإعادة الابتكار».

ولتحقيق أقصى استفادة من المؤتمر قبل فترة من انعقاده، سيتم تنظيم ثلاث جلسات تفاعلية افتراضية على مدار عام 2021 من شأنها المساهمة في اطلاع المشاركين على الموضوعات الرئيسة التي سيتطرق إليها المؤتمر، كما ستتيح لهم الفرصة لمناقشة القضايا المهمة التي ترغب الوفود المشاركة في إدراجها على جدول الأعمال، علماً بأنه تم عقد أولى هذه الجلسات في 15 يونيو الجاري.

ويُعد المؤتمر، الحدث الرئيس لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، الذي تأسس في عام 2014 ضمن مبادرة مشتركة لغرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، ومركز دبي التجاري العالمي.

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