شركة إماراتية ناشئة تختبر أداء المركبات ذاتية القيادة على طرق "لاس فيغاس"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "ديرك" Derq الناشئة ضمن حاضنة "in5" والمتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، بأنها عقدت شراكة هي الأولى من نوعها مع الشركة الرائدة في تكنولوجيا القيادة الذاتية "موشنال" Motional، بهدف اختبار كيفية أداء المركبات ذاتية القيادة مع بنية تحتية ذكية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتعتبر "ديرك" شركة ذكاء اصطناعي مقرها دبي وديترويت، نشأت فكرتها في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا"، وهي متخصصة في تحليلات الفيديو التي تدعم وتعزز مستقبل الطرق لتحقيق حركة آمنة وفعالة لمستخدمي الطرق والمركبات ذاتية القيادة، وتعد في طليعة استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية "Vehicle-to-Everything" التي تمكن السيارة من الاتصال بكل ما حولها.

وأوضحت "ديرك" في بيان اليوم، أن نظامها لتصور البنية التحتية الحائز على جوائز عديدة، سيوفر رؤية شاملة وفورية للطرق لمركبات "موشنال" ذاتية القيادة.

وأضافت أنه سيتم توصيل الكاميرات الموضوعة فوق تقاطعات لاس فيغاس المعقدة والمزدحمة والتي تشهد نشاطاً كبيراً للمشاة وراكبي الدراجات وتقاطعات المركبات بأنظمة الذكاء الاصطناعي من "ديرك" التي بدورها ستنقل البيانات الحية إلى مركبات "موشنال".

ويمكن لتقنية "ديرك" أيضاً اكتشاف وتنبيه مشغلي الطرق بشأن حوادث المرور الخطيرة غير المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، مثل التصادم والسائقين الذين يسلكون الطريق الخطأ. وبذلك يمكن لتقنية "ديرك" توفير رؤية أفضل للنقاط الساخنة للسلامة على الطرق وإرسال هذه المعلومات إلى المركبات ذاتية القيادة ومشغلي الطرق لتحسين قدرات التوجيه والتصميم والتخطيط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news