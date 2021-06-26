«الاتحادية للضرائب» تدعو المسجلين إلى الاستفادة من إعادة تحديد الغرامات

المصدر: أبوظبي - وام

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، المسجلين للضريبة في الدولة، للاستفادة من آلية إعادة تحديد الغرامات، والتي ينص عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قرار المجلس بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 28 يونيو 2021.

وأكدت الهيئة أن القرار الجديد حدد ثلاثة شروط يجب استيفائها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو الجاري على المسجلين للضريبة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة.

وأوضحت الهيئة أن الشرط الأول، يتمثل في أن تكون الغرامة الإدارية قد فرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل تاريخ 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل، أما الشرط الثاني فهو أن يكون المسجل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، وذلك بحد أقصى في تاريخ 31 ديسمبر 2021، أي أن لا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2021، بينما يتمثل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى تاريخ 28 يونيو 2021، وذلك بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021.

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