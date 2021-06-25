6 نصائح للعناية بالسيارة والإطارات خلال فصل الصيف

المصدر: عبير عبد الحليم ـ أبو ظبي

تتطلب السيارات عناية مضاعفة خلال فصل الصيف حيث تؤثر درجات الحرارة المرتفعة سلباً على أدائها وسلامتها الميكانيكية في حين تزداد حوادث المرور خلال فترة الصيف سنوياً.

وقدم المدير العام لقسم "المسعود " للإطارات والبطاريات والمحلقات صلاح أديب 6 نصائح للمستهلكين للحفاظ على سلامة السيارات والاستمتاع بقيادة آمنة خلال فصل الصيف بدءً من معايرة ضغط الإطارات والحفاظ على سلامة البطارية مروراً بتكييف الهواء وغيرها وهي

أولا :فحص ومعاينة ضغط الإطارات



خلال فترة انتشار جائحة كورونا التزم أفراد المجتمع منازلهم حرصاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم مما أدى إلى تخليهم عن العديد من الأولويات في حياتهم،بما في ذلك التخلف عن صيانة السيارات الدورية التزاماً منهم بالاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومات خاصة وأن مراكز الخدمة وصيانة السيارات تتطلب تواصلاً مباشراً لإجراء الفحوص الشاملة. واليوموبعد أن استطاعت دولة الإمارات أن تحرز تقدماً استثنائياً في حملات التطعيم الوطنية والذي انعكس بشكل إيجابي على عملية التعافي السريع ننصح الجميع بإجراء الفحوص الدورية اللازمة للإطارات ومعاينة ضغطها للحفاظ على سلامتهم خاصة خلال فترات الصيف حيث يعد ارتفاع درجات الحرارة أحد العوامل الأكثر تأثيراً في تلف أو انفجار الإطار. لذا على السائقين أن يقوموا بفحص إطارات سياراتهم وهي باردة مرة واحدة في الشهر على الأقل وذلك طوال فترة الصيف كذلك ضرورة التحقق من عدم وجود شقوق أو انتفاخات غير عادية أو أية أجسام غريبة من مسامير وحجارة وغيرها من الأدوات المؤذية والتي تؤدي إلى إحداث ثقوب في الإطارات.



ثانيا :تكييف الهواء



يحتاج نظام تكييف الهواء أن يعمل على مدار السنة،حيث لا يقتصر عمله على تبريد الهواء وخفض نسبة الحرارة داخل السيارة فقط وإنما يسهم أيضاً في إزالة الرطوبة والحفاظ على الهواء المنعش. إلا أن فترة الصيف تبقى الأكثر حاجة للتكييف حيث لا يمكن الاستغناء عنه خلال ارتفاع درجات الحرارة.وهنا يتوجب على السائق الحرص الدائم على متابعة الفحوصات الدورية لنظام التكييف والتبريد في السيارة والتأكد من عمله بشكل جيد وذلك من خلال فحص المرشحات وصيانتها فور اتساخها بالإضافة إلى الكشف الدائم على مستويات سائل التبريد بالسيارة والكشف المبكر عن أي تسريب محتمل.



ثالثا :البطارية

قد تتأثر بطارية السيارة في الحالة الجوية بشكل مباشر وقد تتعرض للتلف خلال فصل الصيف حيث تزداد تفاعلاتها الكيميائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة لذا يتوجب فحصها باستمرار لتحديد مدى فعاليتها،وتنظيفها مع الكابلات المرتبطة بها لدى الفنيين المختصين لاكتشاف أي خلل قد يكون موجودا.



رابعا :السوائل والزيوت



يجب فحص جميع الزيوت والسوائل في السيارة طوال أيام السنة إلا أنه وخلال فصل الصيف يحتاج السائقون إلى مضاعفة العناية بسياراتهم خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارية يزيد من سيولة الزيت مما يقلل كفاءته ويزيد احتمال تعرض المحرك إلى أعطال لذا ينصح بفحص زيوت المكابح ونظام نقل الحركة والسوائل الخاصة بغسيل الزجاج الأمامي بانتظام إضافة إلى الحرص على إتمام خدمات صيانة السيارة الأساسية كتبديل الزيوت وغيرها قبل موسم الصيف.



خامسا :مكابح السيارة



تعتبر المكابح من أهم وسائل السلامة الأمان في السيارة،لذا يجب فحصها بشكل دوري للتأكد من مدى فعاليتها وقدرتها على تلبية السائق بسرعة عند الحاجة حفاظاً على السلامة العامة على الطرقات. وكغيرها من القطع في السيارة تتأثر المكابح بشكل كبير حيث قد تفقد قدرتها وفعاليتها في أي وقت. نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس



سادسا :فلاتر السيارة



تعد الفلاتر وبالرغم من صغر حجمها مسؤولة بشكل مباشر عن سلامة السيارات وحمايتها من الأعطال حيث تعمل على حجب الأتربة والأوساخ ومنعها من الوصول إلى داخل المحرّك. وتحتاج الفلاتر إلى الفحص الدوري للتأكد من أنها تعمل بكفاءة وفعالية، وتغيير ما هو تالف منها في الوقت المناسب، قبل أن يتسبب بأية أعطال في السيارة.

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