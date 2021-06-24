66 مليون عملية دفع عبر «الصراف الآلي» في الدولة خلال 2020

المصدر: أبوظبي ■ وام

بلغ عدد عمليات الدفع عبر أجهزة الصراف الآلي في الدولة، 66 مليون عملية بقيمة 108 مليارات درهم، خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

ويعد نظام الدفع من خلال مقسم الإمارات الإلكتروني - الذي تم تشغيله عام 1996 - بمثابة الشبكة الخاصة لربط أجهزة الصراف الآلي في الدولة مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الشبكة الخليجية «GCCNET».

ويبلغ عدد البنوك المشتركة في النظام 43 بنكاً، أما عدد أجهزة الصرف الآلي فهو 4500 جهاز، بحسب بيانات «المركزي».

ويصل عدد عمليات الدفع الشهرية من خلال أجهزة الصراف الآلي إلى 5.2 ملايين عملية بقيمة 7.9 مليارات درهم، وذلك بالإضافة إلى 1.3 مليون عملية استفسار عن رصيد.

وكما هي الحال في بقية أنظمة الدفع الأخرى المعمول بها في الدولة، فإن المصرف المركزي يشترط على مقدمي خدمة الدفع من خلال أجهزة الصراف الآلي عبر مقسم الإمارات الإلكتروني العديد من الشروط، منها حصول مقدم الطلب على التراخيص اللازمة من «المركزي» والخضوع لضوابطه التنظيمية.

ويجب أيضاً أن يكون لدى مقدم الطلب حساب جارٍ لدى المصرف المركزي وتوقيع اتفاقية العضوية في شبكة نظام مقسم الإمارات الإلكتروني، وذلك إضافة إلى الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة «ضوابط استخدام نظام مقسم الإمارات الإلكتروني».

ويشترط على مقدم الخدمة الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة بها وبمتطلباتها بنجاح، وكذلك على حقوق النفاذ إلى تطبيقات «المركزي» واستكمال إجراءات المواءمة الخاصة بها.

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