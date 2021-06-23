«القابضة» ADQ تحصل على تصنيفي «Aa2» و«AA» من «موديز» و«فيتش»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «القابضة» ADQ، أمس، حصولها على التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل Aa2 (مستقر)، وAA (مستقر) من وكالتي التصنيف الائتماني «موديز» و«فيتش» على الترتيب.

وأفادت في بيان، بأن هذه التصنيفات الائتمانية تقدم لأصحاب المصلحة من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات المالية والمستثمرين، رؤية أوضح عن الثقة الائتمانية التي تحظى بها الشركة. كما أنها توافق التصنيفات الصادرة عن حكومة أبوظبي، والتي تؤكد على الموقف المالي القوي للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» ADQ، محمد حسن السويدي، إن هذه التصنيفات الائتمانية تأتي متوافقة مع الوضع المالي القوي لحكومة أبوظبي، كما تعكس الدور الأساسي الذي تلعبه محفظة أعمال «القابضة» ADQ في تنويع اقتصاد الإمارة. وأضاف «باعتبارنا أحد المحركات الجديدة للنمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، فإن مكانتنا تؤهلنا لتحقيق مزيد من الازدهار على مستوى مجموعة قطاعاتنا وإدارة محفظة أصولنا».

من جهته، قال رئيس الشؤون المالية لدى «القابضة» ADQ، ماركوس دي كوادروس، إن الشركة تحرص على تطبيق مبادئها وقيمها التي تضمن لها تحقيق التقدم المستدام على مستوى إدارة محفظة أعمالها لمشروعات استثمارات رأس المال. وأكد أن هذه التصنيفات الائتمانية شهادة على ما تحققه الشركة من تقدم في مهمتها لإيجاد القيمة لحكومة أبوظبي، كونها مسهماً وشريكاً استراتيجياً، كما ستوفر للشركة فرصاً جديدة لتحقيق المزيد من التنوع، وإيجاد القيمة الأمثل في مشروعات رأس المال الخاصة بها.

• التصنيفات تعكس الثقة الائتمانية التي تحظى بها الشركة.

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