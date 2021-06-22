«غلف كرافت» تسلّم يختاً جديداً من فئة «ماجستي 100»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب «غلف كرافت» أمس، عن تسليم يخت جديد من فئة «ماجستي 100»، أحد أفضل فئات يخوتها السوبر الرائدة، وأحد أكثر «الموديلات» مبيعاً.

وذكرت الشركة في بيان أنه تم تصنيع اليخت بالكامل في منشأة «غلف كرافت» للتصميم والإنتاج في دولة الإمارات، موضحة أنه يستعد للإبحار نحو ساحل الفيروز (الريفيرا التركية) ليرسو هناك خلال فصل الصيف. وبينت أنه تم تصميم هيكل اليخت الـ10 من فئة «ماجستي 100» وفقاً لمتطلبات العميل، حيث ينفرد بديكوراته الداخلية والخارجية الأنيقة، ومساحته الداخلية الرحبة، علاوة على الردهة السماوية المفتوحة على سطحه العلوي.

وأضافت أن اليخت الجديد يمتاز بوزنه الخفيف البالغ 199 طناً بالإجمال، حيث تم تصنيعه من مادة «البوليمر» المقوى بالألياف، فيما يصل طوله إلى 31.7 متراً، ويأتي مزوداً بمحركين من طراز «MAN» بقوة 1900 حصان، لتبلغ سرعته القصوى 20 عقدة.

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