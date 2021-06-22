«أراضي دبي» تعتمد «تصنيف ويل للصحة والسلامة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اعتمادها رسمياً لـ«تصنيف ويل للصحة والسلامة»، فضلاً عن تأكيد توصيتها مختلف الجهات ذات الصلة بتطبيق البرنامج لتحديد أولويات صحة وسلامة الأشخاص في مختلف العقارات ذات الملكية المشتركة في إمارة دبي.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن تبنّيها للتصنيف في مبانيها، يأتي كجزء من جهودها المتواصلة والمبذولة، لتحقيق أعلى المعايير الدولية للعقارات ذات الملكية المشتركة في الإمارة، مؤكدة الالتزام بهذا التصنيف، بهدف تعزيز معايير الصحة والسلامة للموظفين والعمّال والزوّار خلال فترة تفشي فيروس «كورونا» وما بعدها.

ودشّنت الدائرة، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، اتفاقية تفاهم مع «شركة إنترناشونال ويل بيلدينج إنستيتيوت»، بهدف التعاون في تشجيع المنظمات على اتّباع «تصنيف ويل للصحة والسلامة»، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، إن تعزيز وتمكين مكانة إمارة دبي، وجهة عقارية أولى عالمياً في الثقة والسعادة والابتكار، يعتبر في صميم رؤية المؤسسة وعلى رأس أولوياتها.

وأضاف: «نسعى إلى تأسيس بيئة عقارية جذابة، تتمتّع بأعلى معايير الصحة والسلامة والاستدامة. وبالاستناد إلى هذا المبدأ، فقد جاء اعتماد الدائرة بشكل رسمي (تصنيف ويل للصحة والسلامة)، الصادر عن (شركة إنترناشونال ويل بيلدينج إنستيتيوت)، لتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة العقارية الداخلية، ودعم أنظمة الصحة والسلامة في المناطق المشتركة في الإمارة». وأوضح بن غليطة أن من شأن اعتماد هذا التصنيف، أن يُسهم أيضاً في رفع سعادة المقيمين والزوّار والمتعاملين والمستثمرين على حدٍّ سواء، عن طريق توفير بيئة آمنة وصحية للجميع، خصوصاً خلال فترة وباء «كورونا» التي نمر بها حالياً، مشدداً على أن جهود الابتكار المبذولة ستعزز المساعدة في جعل العقارات ذات الملكية المشتركة في دولة الإمارات أكثر أمناً وسلامة، مع زيادة قيمتها وتعزيز استدامتها.

من جهته، قال مؤسس «شركة إنترناشونال ويل بيلدينج إنستيتيوت»، بول شيالا، إن الشركة ملتزمة بالعمل مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للحرص على امتثال مبانيها بالبروتوكولات الصحية المعترف بها دولياً

وأضاف: «نؤمن بأنّ من شأن توفير العقارات ذات الملكية المشتركة المستدامة والآمنة، تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المقيمين في دبي».

في السياق نفسه، قالت رئيس «شركة إنترناشونال ويل بيلدينج إنستيتيوت» والمدير التنفيذي فيها، راشيل هودجدون، إن أحد المقاييس البارزة للشركة يتمثل في النمو السريع لحركتها حول العالم، الذي يساعد على تغيير صحة ورفاه الأشخاص والمجتمعات والمنظمات حول العالم.

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