مؤشر الأعمال.. اقتصادية دبي تجدد 11.5 ألف رخصة تلقائياً خلال مايو

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بأنه تم تجديد 11 ألفاً و506 رخص، تلقائياً خلال مايو الماضي، موضحاً أن الأنشطة التجارية تصدرت الرخص الصادرة، حسب فئة الرخصة، بـ8744 رخصة، مستحوذة على نسبة 76% من الإجمالي، تبعتها الأنشطة المهنية بـ2320 رخصة بنسبة 20%، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

المناطق

وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص المجددة تلقائياً خلال مايو 2021 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 6354 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 5134 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 18 رخصة. وبالنسبة لتوزيع تلك الرخص المجددة تلقائياً حسب أعلى مناطق فرعية كان كالآتي: «برج خليفة»، «نايف»، «بور سعيد»، «المركز التجاري الأول»، «الكرامة»، «المرر»، «عيال ناصر»، «القرهود»، و«رقة البطين».

الشكل القانوني

وبالنسبة لتوزع الرخص المجددة تلقائياً خلال الشهر الماضي، حسب الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 67%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 21%، ثم شركات الأعمال المدنية بنسبة 6%، بينما توزعت بقية النسب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م)؛ فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ فروع شركات أجنبية؛ فروع شركات خليجية؛ فروع شركات/‏‏‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة؛ شركات تضامنية؛ شركات مساهمة عامة؛ شركات توصية بسيطة؛ مكاتب ارتباط حكومي؛ وشركات مساهمة خاصة.

استدامة

ويأتي إطلاق خدمة التجديد التلقائي في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

كما أطلقت اقتصادية دبي الخدمة لرفع رضا المتعاملين، وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات.

وتعد المبادرة خدمة استباقية، حيث تصل المتعامل رسالة لتجديد رخصته المنتهية، تضم قنوات الدفع، وما على المتعامل سوى الدفع للتجديد.

أنشطة غير مشمولة

إلى ذلك، أوضحت اقتصادية دبي أنه توجد أربعة أنشطة اقتصادية خاصة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لا تشملها خدمة التجديد التلقائي، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، ونقل الركاب بالسيارات الفخمة، وتأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة.

وأضافت أن هناك أيضاً نشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري في دبي لا تشملهما الخدمة، هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

دفع الرسوم

يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني، وتضم بوابة حكومة دبي الذكية، و«آفاق للتحصيل»، والتطبيق الذكي (DED Business)، وبنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك).

كما يمكن للمتعاملين أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي.

ويمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع/‏‏ ماكينات الصراف الآلي).

• %67 من الرخص المجددة كانت لشركات ذات مسؤولية محدودة.

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