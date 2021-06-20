قصة برج.. «ذا آتريا».. توأمان في «الخليج التجاري»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتألف «ذا آتريا»، الذي يقع بمنطقة الخليج التجاري في دبي، من برجين توأمين، أحدهما سكني، والآخر فندق من فئة الأربع نجوم يدعى «ميلينيوم آتريا الخليج التجاري».

ويتكون البرج السكني من 30 طابقاً فوق الأرض، تتضمن 219 وحدة سكنية تتميز بالتصميم المعماري الأنيق، بينما يضم الفندق 347 شقة مفروشة في 31 طابق، وتعد الشقق السكنية في البرج الأول من عقارات التملك الحر، عدا عن قرب الأبراج.

وكان المشروع القريب من شارع الشيخ زايد، الذي طورته شركة «ديار العقارية»، أطلق عام 2014 وتم الانتهاء منه عام 2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news