«ديوا» تطلق منصّة الإشارات المستقبلية الإلكترونية

المصدر: دبي ■ وام

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) منصّة الإشارات المستقبلية الإلكترونية، لتمكين موظفيها من التعرف إلى الإشارات المستقبلية والتوجهات الحديثة، إضافة إلى تحليلها ومناقشتها وتقييم إمكانية تحويلها إلى مبادرات تسهم في صنع المستقبل.

وأوضحت الهيئة أن الإشارات هي ابتكارات صغيرة أو محلية أو تقنيات إحلالية لديها القدرة على التطور والنمو، ويمكن أن تكون الإشارة منتجاً جديداً أو ممارسة جديدة أو استراتيجية تسويق جديدة أو سياسة جديدة أو تقنية جديدة تستشرف المستقبل.

واستقبلت المنصّة التي طوّرتها الهيئة داخلياً، ما يزيد على 300 إشارة مستقبلية قدمها أكثر من 200 موظف من مختلف قطاعات الهيئة.

وارتكزت الإشارات المقدمة على 230 مصدراً مختلفاً متخصصاً في مجالات رئيسة عدة، هي: الحد من الانبعاثات الكربونية، مستقبل الطاقة والطاقة المتجددة، التقنيات الرقمية، الخدمات الرقمية، مستقبل المياه، الاقتصاد الرقمي، الأمن السيبراني، ومستقبل العمل وغيرها.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لجعل الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم، ونأخذ على عاتقنا مسؤولية تزويد موظفي الهيئة بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في استشراف وصنع المستقبل».

وأضاف: «نلتزم بالاستثمار في كوادرنا البشرية انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة».

وكانت الهيئة نظمت جلسات توعية افتراضية لتعريف موظفيها إلى المنصة الجديدة وكيفية الاستفادة منها، للتركيز على الابتكارات الصغيرة، أو المحلية التي تمتلك مقومات النمو والتطوير.

كما أقامت الهيئة مسابقة «منصّة الإشارات المستقبلية»، لتشجيع الموظفين على المشاركة في المنصّة.

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