«ديوا» تسجل براءة اختراع جديدة عن جهاز إنذار حريق ذكي

المصدر: دبي ■ وام

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) براءة اختراع جديدة عن جهاز «إنذار الحريق الذكي للألواح الكهربائية للجهد المنخفض»، الذي طورته الهيئة للحماية من الحرائق التي قد تقع في الأنظمة الكهربائية.

ويرصد الجهاز الحرائق قبل ولحظة وقوعها، ويعمل على تحديد العوامل المسببة لها، خصوصاً في الكابلات والموصلات الكهربائية ونقاط التوصيلات، ما يسهم في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وانقطاع إمدادات الكهرباء، فضلاً عن المحافظة على الأرواح والمعدات والممتلكات. وقد تم تسجيل الاختراع باسم الهيئة في مكتب براءات الاختراعات في النمسا.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة توفر بيئة عمل إيجابية وصحية وآمنة تشجع على الابتكار، وإطلاق طاقات الموظفين لرفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يمكننا من مواكبة التغيرات المتسارعة، والإسهام الفاعل في استشراف وصناعة المستقبل، انسجاماً مع مبادرة «دبي 10X»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى أن تسبق مدينة دبي مدن العالم بـ10 سنوات، من خلال التقنيات الإحلالية المبتكرة.

وأكد الطاير أن الهيئة تستقي رؤيتها من كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل، والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر، تفقد تنافسيتها، وتحكم على نفسها بالتراجع».

وتابع الطاير: «نعمل على تسخير الابتكار وأحدث التقنيات، لتعزيز تميز الهيئة ومكانتها الريادية، بوصفها من إحدى أفضل المؤسسات الخدماتية حول العالم، إضافة إلى دعم مسيرة الابتكار في دولة الإمارات». ويدعم الجهاز الجديد جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مختلف عملياتها، في إطار مسؤوليتها تجاه موظفيها ومتعامليها والمجتمع عموماً.

وتوّجت هذه الجهود بحصول الهيئة عام 2020 على شهادة كود السلامة وحماية الأرواح «101 NFPA»، التي تمنحها منظمة «يو إل» العالمية لعلوم الأمن والسلامة، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية في منطقة الشرق الأوسط تحصد هذا الاعتراف العالمي.

كما حصدت وللمرة 13 جائزة «سيف الشرف في الصحة والسلامة» التي يقدمها مجلس السلامة البريطاني.

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