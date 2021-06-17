«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً ممتازة بمليار دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك ممتازة بقيمة مليار دولار، لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، وبمعدل ربح 1.9590% سنوياً.

وأفاد البنك، في بيان، بأن هذه الصفقة تحمل أدنى سعر يحققه على الإطلاق، على أي من إصدارات الصكوك السابقة.

وقال إنه على الرغم من أن السوق شهدت إصدارات مكثفة للصكوك، خلال الأسبوع الماضي، إلا أن نجاح «دبي الإسلامي» في إنجاز هذه الصفقة البارزة، خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك، والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء.

وأوضح البنك أنه تم تسعير الصفقة عقب الانتهاء من المحادثات مع المستثمرين، التي حضرها عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وأضاف أن الاكتتاب تخطى ثلاثة أضعاف قيمة الصكوك، حيث بلغ حجم الاكتتاب ثلاثة مليارات دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة الإمارات، وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «على الرغم من كثرة الخيارات واكتظاظ السوق بالإصدارات الجديدة، نجح بنك دبي الإسلامي من جديد في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار».

وأضاف أنه «خلال العام الجاري، قمنا بإصدار الصكوك الدائمة القياسية لرأس المال الإضافي، من المستوى الأول والصكوك الممتازة، بأدنى مستويات على الإطلاق، ما يشكّل خير برهان على ثقة الأسواق العالمية بالأسس المتينة للبنك، وكذلك ثقة المستثمرين باقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم».

يشار إلى أنه تم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة «يورونكست دبلن» و«ناسداك دبي».

وتم تفويض كل من بنك «ABC»، وبنك دبي الإسلامي و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الوطني»، وبنك «HSBC»، وشركة «بيتك كابيتال»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسين المشتركين، ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لتلك الصكوك.

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