محطة متكاملة للمروحيات في دبي بكلفة 60 مليون درهم

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشف المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، عن أن إنشاء محطة متكاملة للطائرات المروحية، يطلق عليها «القصر الجوي»، ستكون الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتضم مهبطاً للطائرات المروحية وورش صيانة، إضافة إلى مراكز للخدمات، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية للمحطة تصل إلى 60 مليون درهم.

وقال سيف في تصريحات صحافية، أمس، على هامش المشاركة في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، في مركز دبي التجاري العالمي، إن المحطة ستمتد على مساحة 43 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي مهبط الطائرات، بكلفة 10 ملايين درهم، مع انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» أول أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 22 طائرة مروحية، إضافة إلى وجود حظيرة للطائرات مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في بقاء طائراتهم لفترات طويلة.

وذكر سيف أن المحطة الجديد ستنفذ عمليات الصيانة الخفيفة والثقيلة للطائرات المروحية، لافتاً إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران، يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن عدد الطائرات المروحية في دولة الإمارات يصل حالياً إلى 150 طائرة، معتبراً أن وجود مثل هذا المحطة يحفز على زيادة عدد الطائرات من تلك النوعية.

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