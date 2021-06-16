«أمازون» تطلق مركزاً للابتكار في «دبي المالي العالمي»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت خدمة «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»، أمس، إطلاق مختبر «أمازون فنتك لاب» في مركز «إنوفيشن هب»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.

ويشكل «إنوفيشن هب» جزءاً من حي دبي للمستقبل، ويعد أضخم بيئة في المنطقة لدعم الشركات الناشئة، والمساعدة على بناء المستقبل المالي والاقتصادي للمنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»، عمر سدودي، إن «المختبر الجديد تم تصميمه لدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال التواصل والتعاون مع مجتمع مركز دبي المالي العالمي من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، من خلال برنامج دائم من الفعاليات».

وأضاف سدودي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي عقدته شركة «أمازون» في مركز دبي المالي أمس، أن «مختبر الابتكار المالي الجديد يعد الأول من نوعه لـ(أمازون) على مستوى العالم»، مشيراً إلى أنه تم اختيار دبي لإطلاق المختبر في ظل تحفيز دبي المستمر لمبادرات الابتكار.

وأشار إلى أن الجائحة سرّعت عمليات التحول إلى التجارة الإلكترونية في الدولة والمنطقة عموماً، والتي أصبحت على سبيل المثال تضم 400 شركة للتكنولوجيا المالية حالياً، مقارنة بـ50 شركة فقط منذ خمسة أعوام.

وبين سدودي، أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو عمليات التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث إنه وفقاً للبيانات، فإن نسبة السداد للمشتريات بالبطاقات المصرفية، تستأثر بنحو 40% من إجمالي الصفقات مقابل طرق الدفع الأخرى.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «نرحب بأول مختبر للتكنولوجيا المالية لـ(أمازون) لخدمات الدفع الإلكتروني في العالم في (إنوفيشن هب)، حيث إنه باختيارهم مركز دبي المالي العالمي، تمتلك (أمازون) المنصة المثالية للنمو».

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