«شعاع» تسعى لإطلاق منصة تكنولوجيا مالية جديدة لإدارة الثروات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «شعاع كابيتال»، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية، عن نيتها إطلاق منصة تكنولوجية رقمية جديدة لإدارة الثروات.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن تطوير منصة التكنولوجيا المالية الجديدة يهدف إلى تزويد المستثمرين بتجربة سلسة وشاملة في مجال إدارة الثروات الرقمية، بالاعتماد على توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وذلك بغية الارتقاء بالتجربة الإدارية والاستشارية التقليدية الشخصية والمخصصة إلى مستوى مختلف بكل معنى الكلمة. وستعمل المنصة الجديدة على تعزيز قدرات منتجاتها الخاصة بالاعتماد على خدمات «شعاع» في مجالي الاستثمار وإدارة الأصول لإرساء معيار جديد لتجربة المستخدم، وتقديم الاستشارات، وتخصيص المحافظ الاستثمارية.

وكشفت الشركة أنه لتوجيه الخطة الرقمية المبتكرة لها، والتي سيتم تطبيقها كمنظومة تكنولوجيا مالية مستقلة؛ فقد عيّنت هادي رعد رئيساً تنفيذياً للأعمال الرقمية، لافتة إلى أن هادي اكتسب خبرة واسعة في القطاع الرقمي من عمله لدى شركتي «فيزا» و«غوغل» العالميتين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة شعاع كابيتال»، جاسم الصديقي، إن السعي لإطلاق منصة تكنولوجية رقمية جديدة لإدارة الثروات يتماشى مع تركيز المجموعة المتنامي على التكنولوجيا، والتي ستكون ضمن أولويات «شعاع» المستقبلية. يذكر أن «شعاع كابيتال» المدرجة في سوق دبي المالي، شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث يصل حجم الأصول تحت إدارتها تقريباً إلى 14 مليار دولار، وتتوزع مكاتبها على عدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى المملكة المتحدة.

وتتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشروعات العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان، كما تقدم حلولاً استثمارية للمتعاملين مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news