بيع 59.5 ألف سيارة جديدة في أسواق الدولة خلال 4 أشهر

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشف الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، ميشيل عياط، أن أسواق الدولة شهدت تعافياً سريعاً من تداعيات جائحة «كورونا» على مبيعات مختلف أنواع السيارات الجديدة، موضحاً أنها سجلت نمواً بنسبة 12.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح عياط لـ«الإمارات اليوم» أن المبيعات وصلت إلى 59 ألفاً و502 سيارة في الفترة بين يناير وأبريل من عام 2021، ارتفاعاً من 53 ألفاً و39 سيارة خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وذلك وفقاً لتقارير سوقية متخصصة برصد مبيعات السيارات في الأسواق.

وأضاف أن انتعاش المبيعات جاء مدعماً بالحوافز التي توفرها الحكومة لأصحاب الأعمال، والقرارات الاقتصادية الإيجابية التي ساعدت على التعافي السريع لعدد من القطاعات الاقتصادية من المتغيرات التي فرضتها جائحة «كورونا».

وأفاد عياط بأنه «من المتوقع وفقاً لمؤشرات الأسواق أن تشهد الفترة بين عامي 2021 و2025، أداءً منتظماً إيجابياً في أسواق السيارات بالدولة، ستتعزز معه ثقة المستهلك، ما سينعكس إيجاباً على مبيعات السيارات الجديدة».

وأشار إلى أن الجائحة أدت إلى زيادة مبيعات السيارات المستعملة، حيث تبدي قلة من المستهلكين حساسية أعلى إزاء كلفة شراء سيارات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إضافة إلى أنه يوجد الآن مخزون كبير من السيارات المستعملة يعرض عبر منصات الإنترنت.

وقال عياط إن صناعة السيارات شهدت تحولاً سريعاً في تبنّي تقنيات الاتصال عبر الإنترنت، لإنجاز المعاملات بسرعة وسهولة لتلبية تطلعات المستهلكين لرقمنة جميع خطوات الشراء.

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