"العربية أبوظبي" تسيير رحلات إلى طرابزون بدءا من 13 يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة العربية أبوظبي عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وطرابزون في تركيا بدءً من 13 يوليو المقبل.

وتقدم العربية أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً مما يوفر للعملاء خيارا جديدا وملائما يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

وتمثل طرابزون الوجهة 14 للعربية أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وطرابزون عبر الموقع الإلكتروني، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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