«ديوا» تضيف 600 ميغاواط من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أنها ستضيف 600 ميغاواط من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة خلال العام الجاري، لترتفع بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1613 ميغاواط مقارنة مع 1013 ميغاواط حالياً.

مشروعات

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إنه سيتم تدشين مشروع بقدرة 300 ميغاواط ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، خلال يوليو المقبل، بينما سيتم في سبتمبر، تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً وبقدرة 100 ميغاواط ضمن المرحلة الرابعة من المجمع.

وأضاف أن الهيئة ستدشن ايضاً الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميغاواط ضمن المرحلة ذاتها قبل نهاية العام، وبذلك ستضيف الهيئة 300 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية و300 ميغاواط بتقنية الطاقة الشمسية المركزة، حيث ستصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% خلال يوليو المقبل و12% بنهاية العام الجاري.

اقتصاد أخضر

وذكر الطاير، أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يُعد أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة لتعزيز الاستدامة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى زيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأكد أن المجمع، يحظى منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة.

تعزيز النمو

كما أكد الطاير، أن المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في دبي، مشيراً إلى أنه من خلال هذا النموذج حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، حيث باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم واجتذبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات.

أكبر مشروع

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد سلمان، إن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تُعد أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل وبقدرة تصل إلى 950 ميغاواط وباستثمارات تصل إلى نحو 16 مليار درهم. وأضاف أن هذه المرحلة تمتاز بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.

أدنى سعر عالمي

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي، على أدنى سعر عالمي بقيمة 1.6953 سنت أميركي للكيلوواط/‏ ساعة للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 900 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.

ويستخدم المشروع أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة.



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