«دبي التجاري» يتيح تعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني عبر «إم بي إم إي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، عن دخوله في شراكة استراتيجية مع شركة «إم بي إم إي» للدفع الرائدة في خدمات وحلول الدفع في دولة الإمارات، وتحصيل الفواتير وصناعة الأكشاك، لتكون شريكاً للبنك في تعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة بسهولة، من خلال منصاتها الموجودة في جميع أرجاء الدولة. وأوضح البنك في بيان، أنه من خلال الشراكة الجديدة مع «إم بي إم إي»، سيتمكن العملاء من إعادة تعبئة بطاقاتهم الإلكترونية الصادرة من «دبي التجاري» بشكل فوري من منصات الدفع الذاتية التابعة لـ«إم بي إم إي»، البالغ عددها 860 منصة المنتشرة في أرجاء دولة الإمارات كافة. وقال الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، إن «وزارة المالية تواصل العمل على تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، بهدف إسعاد وخدمة العملاء بشكل أفضل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «نعمل باستمرار على دعم المبادرات الحكومية، وتوفير أكبر قدر من الراحة والسهولة لعملائنا، من خلال تقديم حلول دفع مبتكرة».

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