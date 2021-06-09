«اتصالات» تدرج سندات بمليار يورو في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج سندات برنامج السندات متوسطة الأجل، الصادرة عن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار يورو في السوق اعتباراً من 14 يونيو الجاري.

ويأتي إدراج السندات التي تتكون من فئتين، استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن نظام السندات ولأحكام المادة (13) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وطالب السوق في تعميم أصدره، أمس، بهذا الخصوص وجرى توزيعه على جميع الإدارات والوسطاء المعتمدين بتنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه.

وشملت قائمة أحكام تسعير السندات فئة من السندات تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو بفائدة ثابتة 0.375% تستحق عام 2028، بحيث سيتم دفعها بتاريخ 17 مايو من كل سنة وحتى تاريخ الاستحقاق.

وتضم الفئة الثانية من السندات أيضاً إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو بفائدة ثابتة نسبتها 0.875% تستحق عام 2033، وتدفع ابتداءً من تاريخ 17 مايو 2022.

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