%71 نمواً في معاملات «جمارك جبل علي» خلال 4 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي، بأن مركز جمارك جبل علي، التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية، حقق أداء متميزاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع تسجيل المعاملات الجمركية المنجزة في المركز نمواً بنسبة 71% ليصل عددها إلى 952 ألفاً و232 معاملة، مقابل 557 ألفاً و318 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت قيمة البضائع في المعاملات المنجزة من يناير إلى أبريل 2021، نحو 298.3 مليار درهم، بينما بلغت كميتها 38.848 مليون طن.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تمكن مركز جمارك جبل علي، من إحباط جميع محاولات التهريب للبضائع المحظورة بالتعاون الدائم مع إدارة الاستخبارات الجمركية، إذ بلغ عدد الضبطيات التي أنجزها المركز في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 64 ضبطية، في حين بلغ عدد عمليات التفتيش المنجزة 75 ألفاً و434 عملية، فيما بلغ عدد الحاويات التي خضعت للمسح بأجهزة الكشف الإشعاعي 93 ألفاً و492 حاوية، بينما أنجز المركز في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 51 ضبطية و73 ألفاً و852 عملية تفتيش، مع وصول عدد الحاويات التي تم مسحها بأجهزة الكشف الإشعاعي إلى 76 ألفاً و188 حاوية.

وقال مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية، يوسف الهاشمي: «وضعنا استراتيجية متكاملة لتطوير العمل في مركز جمارك جبل علي خلال عام 2021، بهدف ضمان تدفق البضائع كافة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز دور دبي مركزاً رئيساً للتجارة الدولية».

وأضاف: «تمكنا من تحسين أداء مركز جمارك جبل علي لزيادة قدرته على ضبط البضائع المحظورة من تطوير نظام المعاينة والتفتيش في مراكزنا الجمركية للوصول إلى أفضل النتائج في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة»، مشيراً إلى أنه أصبح لدى المركز ستة أجهزة للفحص ضمن النظام المتطور لفحص الحاويات تصل قدرتها الاستيعابية إلى فحص 900 حاوية في الساعة.

بدوره، قال مدير أول مركز جمارك جبل علي، فؤاد السويدي: «نحسن باستمرار قدرة المركز على إنجاز المعاملات الجمركية من خلال تطوير قدرات الموظفين والمتابعة الدائمة لمستوى الأداء لضمان السرعة في تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين لتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج من اختيارهم دبي مركزاً ومعبراً لعملياتهم التجارية، وقد قمنا بتطوير آلية العمل بالكامل لتستجيب لاحتياجات المتعاملين في ظل تحديات أزمة (كوفيد-19)، وهذا ما مكننا من تحقيق أداء مميز في مستوى إنجاز المعاملات الجمركية».

• «المركز» أنجز 952.2 ألف معاملة جمركية في الثلث الأول من 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news