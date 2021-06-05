«تويتر» تطرح اشتراكات مدفوعة في كندا وأستراليا

المصدر: سان فرانسيسكو ■ أ.ف.ب

أطلقت منصة تدوين «تويتر» الاجتماعية، عروض اشتراكات مدفوعة لمستخدميها في كندا وأستراليا الذين يرغبون في الوصول إلى خاصيات عملية، ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تسعى من خلالها إلى توفير مصادر دخل متنوعة لها غير الإعلانات.

وأوضحت المنصة في بيان، أنها تأمل من خلال هذه المرحلة الأولية في تكوين فهم أفضل لما يمكن أن يجعل تجربة المستخدمين على الشبكة، «خاصة أكثر وحيوية أكثر».

وستتوافر للمشتركين لقاء نحو ثلاثة دولارات شهرياً، إشارات مرجعية لتخزين تغريداتهم المفضلة في فئات، و«قراءة» مريحة أكثر، وزر «إلغاء» للاطلاع على تغريدتهم قبل الإرسال النهائي، بحيث يتاح لهم تعديلها.

وأضافت «تويتر» في بيانها: «نسمع غالباً أننا لا نوفر دائماً خاصيات تلبي احتياجات المستخدم»، واعدةً بأن «يتغير ذلك». وتعتزم الشركة إضافة خاصيات أخرى للمشتركين، لكنها طمأنت إلى أن خدمة «تويتر» المجانية «لن تختفي أبداً».

وكانت «تويتر» استحوذت في مطلع مايو الماضي، على تطبيق «سكرول» لقراءة الأخبار من دون إعلانات، لتعزيز خاصية الاشتراك المدفوع التي شرعت في اعتمادها.

وتواجه «تويتر» صعوبة في إيجاد وسائل لتحقيق مدخولات من دون الإضرار بسلاسة استخدام منصتها للرسائل، كما تواجه صعوبة في توسيع جمهورها الرئيس، المؤلف من مشاهير وصحافيين وقادة سياسيين، مع ضرورة استمرارها في زيادة الاستثمارات لمكافحة التضليل الإعلامي والمضامين الإشكالية، بهدف المحافظة قدر المستطاع على سلامة النقاشات والأحاديث السياسية.

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