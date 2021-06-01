8.8 مليارات درهم تمويلات بنكية للقطاعات خلال أبريل

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5%، من تريليون و754.4 مليار درهم في نهاية مارس 2021، إلى تريليون و763.2 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 8.8 مليارات درهم، قدمتها البنوك كتمويلات وقروض للقطاعات كافة.



وأرجعت البيانات الزيادة في منح الائتمان إلى زيادة في منح الائتمان المحلي والأجنبي على السواء، ووفقاً لتلك البيانات فقد انخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% من 1881.3 مليار درهم في نهاية مارس 2021، إلى 1877.3 في نهاية أبريل 2021، نتيجة انخفاض بنسبة 0.7% في ودائع المقيمين، على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.8%.



وانخفضت ودائع المقيمين بسبب انخفاض بنسبة 12.5% و6.4% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، على التوالي، مقابل ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5%.



بدورها، ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف، في نهاية أبريل 2021، إلى 393.8 مليار درهم، وبنسبة وصلت إلى نحو 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news