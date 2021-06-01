«طاقة» تستقطب الخريجين الإماراتيين عبر برنامج «إطلاق»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، برنامج «إطلاق» كمنصة جديدة لبرنامجها للتدريب المهني.

وأوضحت الشركة في بيان أن البرنامج كان قد تم تدشينه سابقاً تحت اسم «برنامج تدريب الخريجين» في نوفمبر 2019، وهو برنامج مكثّف تمتد فترة التدريب فيه 12 شهراً، ويهدف لاستقطاب الكوادر الإماراتية الشابة من الخريجين الجامعيين المتفوقين لإعدادهم لمسيرة مهنية ناجحة في قطاع المرافق في دولة الإمارات.

وسيُمكّن برنامج «إطلاق» المتدربين من الخريجين الإماراتيين الجدد من اكتساب المهارات الأكثر أهمية وطلباً في سوق العمل، وذلك من خلال منهاج تدريبي يقوم على التعلم النظري والتدريب العملي. كما سيتيح لهم بناء شبكة علاقات مهنية واسعة عبر العمل والتفاعل المباشر مع الخبراء والمسؤولين، الذين سيتولون تقديم الإشراف والتوجيه سواءً أثناء التدريب، أو بعد الانتهاء من البرنامج، وذلك لإعداد المتدربين للانطلاق والتميز في مسيرتهم المهنية.

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