الإمارات تنفذ مشروعات تنموية ومبادرات إنسانية في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي ■ وام

وقعت دولة الإمارات اتفاقية ثنائية مع أوزبكستان، لتنفيذ المزيد من المشروعات الإماراتية الهادفة إلى الإسهام في دفع العملية التنموية في أوزبكستان، عبر تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

ويشمل نطاق الاتفاقية التي وقعها وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ونائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، شكرات فافايف، تنفيذ واستكمال مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال في مدينة نوكوس الأوزبكية، إضافة إلى مشروعات التنمية الإنسانية والاجتماعية المستقبلية التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفقاً للقانون الوطني لجمهورية أوزبكستان.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن الإمارات وأوزبكستان يرأسها كبار المسؤولين من الجانبين، وتشمل مهامها: الاستعراض العام لهذه الاتفاقية لتعزيز أهدافها، ومناقشة ومراجعة تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقية، والنظر في أي مسائل يثيرها أي من الطرفين بشأنها، وتقييم النتائج التي تم الحصول عليها من تطبيق الاتفاقية، والنظر في أي مسائل أخرى تتعلق بتنفيذها. وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن توقيع الاتفاقية يؤكد حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم، لتقديم أشكال الدعم كافة، وتحويلها إلى مشروعات تنموية مستدامة ذات عائدات اقتصادية واجتماعية، وذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي المتنامي للدولة، والذي وضعت أسسه قيادتها. وأضاف: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع أوزبكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ورفعها إلى مستويات متقدمة»، لافتاً إلى أنه سيكون لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بموجب هذه الاتفاقية، دور حيوي في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في أوزبكستان.

وكانت دولة الإمارات وقعت مع أوزبكستان اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال في 26 أكتوبر 2007، كما وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ واستكمال مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال بمدينة نوكوس بتاريخ 28 فبراير 2019.

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